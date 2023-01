Nba, Jazz ko con beffa contro i Kings. Giannis 55 per battere i Wizards

SALT LAKE CITY (Stati Uniti) - Solo tre partite nella notte Nba ma ricche di contenuti ed emozioni come quella a Salt Lakr City tra Jazz e Kings. Vince Sacramento 117-115 con un finale di partita ad alta tensione. A 4 decimi dalla sirena finale De'Aaron Fox (37 punti) realizza il layup per portare avanti i suoi, Utah prova la preghiera finale con un lancio lungo dalla rimessa da fondo, Markkanen riesce a catturare la sfera e a tirare subito (da 2): tripla a segno e convalidata al momento dagli arbitri ma, dopo la visione all'istant replay, si nota che la palla ha lasciato le dita del giocatore finlandese dopo il suono della sirena. Canestro non buono e successo Kings. Simone Fontecchio anche questa notte non è sceso in campo.