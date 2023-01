Nba, Jokic e Lebron trascinatori: vincono Denver e Lakers

Undici gare nella notte Nba e nessun italiano in campo, ma tanto spettacolo a partire dalla vittoria dei Nuggets che comandano a Ovest e battono 121-108 in casa i Cleveland Cavaliers privi di Donovan Mitchell. Protagonista della gara è ancora una volta Nikola Jokic che mette a referto l'ennesima tripla doppia della sua stagione chiudendo con 28 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. In doppia cifra tutto il quintetto iniziale con Murray che ne fa 18, Porter Jr 16, Caldwell-Pope (14) e Gordon 12 (10 i rimbalzi), ma dalla panchina arrivano anche i 13 a testa di Brown e Hyland. Tra i Cavs i più prolifici sono LeVert e Garland rispettivamente con 22 e 21 punti, ma non basta per fermare Denver. Trascinati da LeBron James, i Lakers battono gli Hawks e per la prima volta in stagione mettono in fila 4 vittorie nella stagione Nba, segnando 70 punti nel primo tempo contro i 49 degli Hawks e gestendo il vantaggio per tutta la ripresa. The King torna in campo e guida i suoi con 25 punti e 10 assist, ispirando i 21 di Dennis Schröder e i 19+13 di Thomas Bryant, mentre dalla panchina Russell Westbrook sfiora la tripla doppia (18, 11 e 9) e il redivivo Kendrick Nunn ne mette 23 con 9/16 al tiro.