Nba, ko i Jazz di Fontecchio: vola Memphis. I Nets vincono anche a Miami

Continua il momento magico di Memphis che nella notte Nba batte Utah 123-118, conquista la sesta vittoria consecutiva e conferma la propria supremazia a Ovest. Tra i Grizzlies 45 punti in due per Bane (24) e Jones (21), mentre tra i Jazz il migliore è Markkanen (21 punti). Simone Fontecchio assiste dalla panchina alla 23ª sconfitta stagionale dei suoi. Vincono anche i Nets che superano 102-101 Miami e tallonano i Boston Celtics a Est. AI padroni di casa non bastano i 26 punti di Butler e i 24 di Herro, mentre a trascinare alla vittoria Brooklyn sono Kyrie Irving (29 punti) e Kevin Durant (17). Per entrambe le compagini sono in cinque ad andare in doppia cifra nel computo dei punti. Dallas paga a caro prezzo l'infortunio alla caviglia di Doncic e cade in casa dei Thunder. Prestazione maiuscola di Gilgeous-Alexander, top scorer del match con 33 punti. Ai Mavericks non bastano i 27 di Wood (16 rimbalzi e 2 assit), i 21 di Dinwiddie e i 19 di Hardaway.