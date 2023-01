Nba: ai Magic non basta Banchero, Jokic stende i Lakers senza LeBron James

Dopo aver trascinato Orlando al successo in casa dei campioni in carica (Golde State Warrios), Paolo Banchero firma un'altra prestazione super contro Sacramento. L'italoamericano è il migliore dei suoi e mette a referto 17 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi. Uno score importante che non basta però ai Magic per espugnare il campo dei Kings. I padroni di casa vincono 136-111 grazie anche al record di triple messe a segno (23). Restando a Est, vittorie anche per Celtics e Bucks. Boston, al terzo successo consecutivo, batte 107-99 i Chicago Bulls e si conferma in vetta alla classifica. Al TD Garden sale in cattedra Tatum, top scorer della sfida con 32 punti, mentre agli ospiti non bastano i 27 di LaVine e i 21 di Vucevic. Al terzo posto c'è Milwaukee che batte in rimonta i Knicks (107-111). Eppure i tre migliori realizzatori della sfida indossano proprio la casacca di New York: Brunson (44), Randle (25) e Quickley (23). I Bucks sono rimasti indietro fino alla fine del terzo quarto (70-53), prima di trovare il bersaglio dietro l'arco, con ben dodici centri. Poco in vista fino ad allora, Jrue Holiday e Brook Lopez sono risorti nel finale, segnando 10 dei loro 15 e 17 punti. Così, sono subentrati a Giannis Antetokounmpo (22 punti, 10 rimbalzi).