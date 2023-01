Nba, i Suns rovinano il ritorno di Curry. Bene Banchero e i Magic

SAN FRACISCO (Stati Uniti) - Stephen Curry torna in azione (era out dal 14 dicembre), chiude con 24 punti (8/20 dal campo) ma i suoi Warriors cadono in casa contro i Phoenix Suns. La compagine dell'Arizona, priva di Paul, Ayton e Booker, sbanca il Chase Center 125-113 grazie a 26 punti di Mikal Bridges interrompendo la striscia di 6 sconfitte consecutive. Paolo Banchero invece realizza la doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi nel successo esterno degli Orlando Magic a Portland per 109-106. Non è bastata invece la doppia doppia di Luka Doncic da 43 punti e 11 rimbalzi ai Mavericks per evitare la sconfitta a casa dei Clippers di Kawhi Leonard (30 punti) per 113-101.