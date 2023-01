Nba, Boston vola con Brown-Tatum: 72 punti e Pelicans ko!

BOSTON (Stati Uniti) - Notte Nba da 8 partite con il duo dei Boston Celtics a far da padrone. Jaylen Brown chiude a referto con 41 punti e 12 rimbalzi, Jayson Tatum 31 punti e 10 rimbalzi nel successo casalingo dei verdi contro New Orleans ( McCollum 38 punti) 124-115 . Ja Morant torna in azione, dice 38 punti e i Memphis Grizzlies allungano ad 8 la striscia di vittorie consecutive dopo il comodo successo contro San Antonio per 135-129 , Jalen Brunson invece ne scrive 34 a referto ed insieme alla doppia doppia di Julius Randle (14 punti e 16 rimbalzi) trascinano i Knicks alla vittoria contro i Pacers per 119-113 .

Kuzma stende Chicago, tutto facile per Bucks e Nuggets

Kyle Kuzma (21 punti) è l'eroe del successo Wizards contro i Bulls di Zach LaVine (38 punti): sua la tripla a 6" per il 100-97 finale! I Detroit Pistons fermano a 4 la striscia di successi consecutivi dei Minnesota Timberwolves battendolu 135-118 con 27 punti di Bojan Bogdanovic. Per 3 punti Giannis Antetokounmpo manca la tripla doppia (7 punti, 18 rimbalzi e 10 assist) ma Milwaukee vince lo stesso ad Atlanta 114-105 con 27 punti di Jrue Holiday. Infine tutto facile per i Kings contro Houston (135-115) con Domantas Sabonis che manca per 1 assist la tripla doppia (25 punti, 14 rimbalzi e 9 assist) proprio come Nikola Jokic: il serbo chiude a referto con 21 punti, 18 rimbalzi e 9 assist nel comodo successo interno dei Nuggets contro Phoenix per 126-97.