Nba: Boston batte Brooklyn, Bucks e Lakers ko

BROOKLYN (Stati Uniti) - Notte Nba da 6 partite con i Boston Celtics che vincono la loro 5ª partita consecutiva espugnando Brooklyn 109-98. Boston, priva di Jaylen Brown, si è imposta grazie alla doppia doppia di Jayson Tatum (20 punti e 11 rimbalzi) e ad un 4° periodo di personalità (25-16) contro dei Nets alla loro prima senza Kevin Durant, vani i 24 punti di Kyrie Irving. Match della notte quello a Los Angeles tra Lakers e Mavericks dove i texani hanno avuto la meglio per 119-115 ma solo dopo 2 tempi supplementari: assoluto protagonista del match Luka Doncic alla sua decima tripla doppia stagionale (35 punti, 14 rimbalzi e 13 assist) ed autore delle due triple che hanno per due volte pareggiato la partita (regolamentari e 1° overtime). Per i gialloviola non è bastata la quasi tripla doppia di LeBron James da 24 punti, 15 rimbalzi e 9 assist.