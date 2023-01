Nba: Banchero ko contro Fontecchio, bene Denver e Golden State

Il derby italiano tra Banchero e Fontecchio va a quest'ultimo anche se non è mai sceso in campo: in un gara divertentissima ed equilibrata, ai Magic non sono bastati i 19 punti della prima scelta assoluta dell'ultimo Draft. Il match è stato deciso dalla stoppata decisiva di Lauri Markkanen sulla tripla di Franz Wagner che avrebbe potuto dare il pareggio ai suoi a 5 secondi dalla fine (112-108 il risultato finale). Davanti ad un pubblico record di 68.323 spettatori, Golden State supera San Antonio firmando il suo massimo stagionale per punti. Prova di forza dei Nuggets che vincono in trasferta sul campo dei Los Angeles Clippers nonostante l'assenza di Jokic per 115-103. Continuano a vincere Knicks grazie ad una prova superba di Brunson autore di ben 34 punti.