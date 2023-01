Nba, Memphis domina anche Indiana. Fontecchio 7' e sconfitto dai 76ers

SALT LAKE CITY (Stati Uniti) - Notte Nba da 7 partite con i Philadelphia 76ers che vincono di misura a casa degli Utah Jazz con Simone Fontecchio in campo 7' per 3 punti (1/3 dal campo). Phila vince 118-117 con decisivo il canestro di Joel Embiid (30 punti) a 5" dalla sirena finale. Prosegue la marcia dei Memphis Grizzlies che dominano a domicilio gli Indiana Pacers 130-112 con Ja Morant autore di 23 punti e 10 assist oltre ad una schiacciata pazzesca, per Memphis si tratta del 9° successo consecutivo. Bene anche Miami che supera Milwaukee (senza Antetokounmpo) 111-95 con 27 punti di Gabe Vincent e Boston a Charlotte per 122-106 con 33 punti di Jayson Tatum e 30 di Malcolm Brogdon. Dejounte Murray (27 punti) e Trae Young (29 punti ) trascinano Atlanta alla vittoria a Toronto per 113-103, Minnesota supera 110-102 i Cavaliers sempre con Anthony Edwards protagonista ed infine Portland domina Dallas 136-119 con Damian Lillard da 36 punti.