Nba, Jokic batte Banchero all'ultimo tiro. Cadono Warriors e Lakers

DENVER (Stati Uniti) - Notte Nba da 8 partite con i Denver Nuggets di Nikola Jokic , alla sua 12ª tripla doppia stagionale (17 punti, 10 rimbalzi e 14 assist), che battono in volata gli Orlando Magic di Paolo Banchero (18 punti). Il serbo ha realizzato a 1" dalla sirena finale la tripla decisiva per il 119-116 . Ultimo tiro invece sfortunato per i Los Angeles Lakers che persono 113-112 contro i Philadelphia 76ers di Joel Embiid (35 punti e 11 rimbalzi) con Russell Westbrook (diventato il 1° giocatore nella storia per triple doppie uscendo dalla panchina) che ha perso palla propio all'ultimo possesso forzando la penetrazione. Vani i 35 punti e 10 assist di LeBron James che scavalca quota 38 mila punti in carriera.

Vucevic trascina i Bulls contro Golden State

A Chicago è la serata di Nikola Vucevic: il lungo montenegrino trascina i Bulls (privi di DeRozan) al successo contro i Golden State Warriors per 132-118 chiudendo a referto con 43 punti e 13 rimbalzi. Per i campioni in carica vani i 20 punti e 10 rimbalzi di Curry e i 26 tirando 8/15 da 3 di Thompson. Julius Randle firma il suo season-high da 42 punti (e 15 rimbalzi) trascinando i Knicks alla vittoria sul campo dei Pistons per 117-104, i Los Angeles Clippers dominano Houston 121-100 guidati dai 61 punti combinati da duo Leonard-Mann (30 e 31). Oklahoma City passa a Brooklyn (priva anche di Simmons) 112-102 con 28 punti a testa per Giddey e Gilgeous-Alexander. Domantas Sabonis sfiora la tripla-doppia (18 punti, 18 rimbalzi e 8 assist) e Sacramento batte in scioltezza San Antonio 132-119, infine Damian Lillard sforna 40 punti (10/17 dal campo) nel comodo successo di Portland per 140-123 contro Dallas priva di Doncic.