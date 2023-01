Nba: James, Tatum e Curry illuminano il Martin Luther King Day

Memphis fa 10 vittorie consecutive. Bene Bucks e Jazz

Utah (senza Markkanen) batte di misura Minnesota 126-125 mandando 7 giocatori in doppia cifra a referto guidati da Walker Kessler (20 punti e 21 rimbalzi), Simone Fontecchio non è entrato in campo. Memphis fa 10 vittorie consecutive dominando in casa i Suns 136-106 con Ja Morant da 29 punti e Desmond Bane da 28. I New York Knicks perdono in casa dopo un tempo supplementare contro i Raptors di Fred VanVleet (33 punti) 123-121 con Brunson che ha mancato la tripla della vittoria sulla sirena. Non bastano a Miami i 34 punti di Jimmy Butler contro Atlanta che vince in casa 121-113 con 28 punti di Dejounte Murray. Jrue Holiday si carica sulle spalle i Bucks (sempre privi di Giannis Antetokounmpo) con 35 punti e 11 assist nella vittoria interna contro Indiana per 132-119. Le doppie doppie di Darius Garland (30 punti e 11 assist) e Jarrett Allen (24+11) guidano i Cavaliers alla vittoria contro New Orleans per 113-103