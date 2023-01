Nba, Embiid domina i Clippers. Volano i Nuggets con un super Jokic

Grande spettacolo nelle quattro sfide Nba della notte italiana. Nel big match tra Clippers e 76ers , il protagonista assoluto è Joel Embiid che, con 41 punti, firma il successo esterno, unico di giornata, dei suoi per 120-110. Quinta vittoria nelle ultime sei per Philadelphia che stende Los Angeles che nulla può nonostante i 27 punti di Kawhi Leonard . Ai Toronto Raptors non bastano invece i 39 punti di VanVleet e i 28 di Trent per fermare i Milwaukee Bucks che fanno festa davanti al proprio pubblico.

Brooklyn ancora ko, risorge San Antonio. Jokic da urlo

Terzo ko consecutivo invece per i Brooklyn Nets che, senza Durant e Irving, cadono in casa di San Antonio. Per gli Spurs si tratta invece del ritorno al successo dopo ben cinque sconfitte di fila. Inarrestabili i Denver Nuggets che battono Portland e come un treno volano a Ovest. Il top scorer del match è la guardia dei Blazers Damian Lillard con 44 punti, ma a salire in cattedra è certamente il serbo Nikola Jokic, autore di una splendida tripla tripla da 36 punti, 12 rimbalzi e 10 assist.

Nba, tutti i risultati

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors 130-22

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets 106-98

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 122-112

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers 110-120