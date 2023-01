Nba, Tatum guida i Celtics al successo tirato sui Warriors

BOSTON (Stati Uniti) - Notte Nba da 4 partite più il match giocato a Parigi tra i Chicago Bulls e i Deteoit Pistons vinto da LaVine (30 punti) e compagni per 126-108. Riflettori puntati al TD Garden di Boston dove i Celtics hanno battuto i Golden State Warriors per 121-118 dopo un tempo supplementare in un incontro emozionante: Jaylen Brown realizza la tripla a 18" dalla sirena finale per pareggiare i conti sul 106-106, nell'overtime Boston ha le redini della partita sul 121-113 a 38" dalla conclusione ma i campioni in carica non demordono. Golden State arriva fino al -3 e possesso a 4" dalla fine ma la preghiera di Jordan Poole non va a segno per la gioia dei padroni di casa guidati dai 34 punti e 19 rimbalzi di Jayson Tatum.