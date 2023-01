Nba, clamorosi Lakers: battuti i Grizzlies 122-121!

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Notte Nba da 9 partite con il colpo di scena che arriva da Los Angeles dove i Lakers di LeBron James (23 punti) hanno fermato la squadra più calda del momento, i Memphis Grizzlies. Alla CryptoArena di L.A i gialloviola si sono imposti per 122-121 fermando ad 11 la striscia di vittorie consecutive di Ja Morant & Co: decisiva la palla rubata con canestro e fallo di Dennis Schroder a 7" dalla sirena finale per il 122-120 Lakers. All'ultimo secondo padroni di casa anche fortunati perché Clarke fa 1/2 dalla lunetta. Notte positiva anche per gli Orlando Magic, Paolo Banchero non lascia il segno (11 punti) ma i suoi vincono nettamente contro i Pelicans 123-110 grazie ad un Franz Wagner da 30 punti. Un superbo Kyrie Irving da 48 punti e 11 rimbalzi trascina i Brooklyn Nets a Salt Lake City contro gli Utah Jazz per 117-106 con Simone Fontecchio che non è entrato in campo.