NBA, Banchero non basta: Magic ko a Washington

L'assenza di Antetokounmpo pesa troppo nell'economia del gioco di Milwaukee, che viene sconfitta da Cleveland, trascinata a sua volta da un super Evan Mobley da 38 punti. I Boston invece non subiscono l'assenza di Tatum e così i Celtics vincono a Toronto, sia pure per soli 2 punti dopo una gara molto equilibrata. Paolo Banchero segna 15 punti, ma non bastano ad evitare il tracollo dei Magic sul parquet di Washington. Crisi profonda per Houston che va incontro alla 13esima sconfitta consecutiva, questa volta sul campo di Minnesota, mentre Atlanta, dopo essersi trovata in vantaggio di 19 lunghezze, viene sconfitta in casa da Charlotte. Bene Phoenix e Philadelphia che battono rispettivamente Indiana e Sacramento.