Nba, Nets e Lakers grandi vittorie in rimonta contro Warriors e Blazers

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - Notte Nba da 7 partite dove spiccano i successi in rimonta di Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers. I bianconeri guidati da Kyrie Irving (38 punti) hanno vinto sul campo dei Golden state Warriors per 120-116 rimontando dal -17 del primo tempo e con un parziale di 27-10 negli ultimi 7' di partita: decisiva la tripla di O'Neale a 28" per il sorpasso Neta (118-116). Meglio di Brooklyn hanno fatto i gialloviola di LeBron James (37 punti e 11 rimbalzi) vincenti 121-112 a casa dei Portland Trail Blazers rimontando dal -25 e dominano il 2° tempo per 75-41 conquistando il secondo successo consecutivo.

Dallas doma Doncic, bene i Suns di Paul

Kawhi Leonard (30 punti) trascina i Clippers a Dallas per 122-98 malgrado i 29 punti e 10 assist di Luka Doncic. Il trio VanVleet (28)-Siakam(24)-Trent Jr (24) guida Toronto al successo contro New York per 125-116 mentre colpo esterno di misura degli Oklahoma City Thunder che sbancano Denver (senza Jokic) 101-99 con Shai Gilegous-Alexander (34 punti) eroe con il canestro della vittoria a 9". Seconda sconfitta consecutiva per i Memphis Grizzlies che cadono a Phoenix 112-110 (dopo esser stati anche sotto di 29 lunghezze) con Chris Paul che torna in azione chiudendo con 22 punti e 11 assist. Infine Kyle Lowry realizza 9 punti su 17 totali nel 4° periodo e aiuta Miami a battere New Orleans 100-96.