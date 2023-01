Nba, Banchero ferma la corsa dei Celtics! Fontecchio 4' nel successo Jazz

ORLANDO (Stati Uniti) - Notte Nba con 6 partite dove gli Orlando Magic di Paolo Banchero che battono per la terza volta (anche consecutiva) i Boston Celtics fermando a 9 la loro striscia di vittorie consecutive. All'Amway Center i padroni di casa si sono imposti per 113-98 con 23 punti di Banchero in un match deciso dal parziale di 16-3 negli ultimi 6' di partita. Vincono facilmente invece gli Utah Jazz di Lauri Markkanen (25 punti e 11 rimbalzi) contro Charlotte per 120-102 con Simone Fontecchio che realizza una tripla din 4' di utilizzo.