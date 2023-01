Nba, James e Doncic non bastano a Lakers e Dallas. Jokic trascina Denver

Altra super notte Nba con tanti colpi di scena e risultati sorprendenti. Partiamo da Los Angeles dove un super LeBron James da 46 punti non basta ai suoi Lakers, che nel derby contro i Clippers si arrendono nonostante la grande prestazione di King James. Serata simile per Luka Doncic che vede Dallas andare ko contro Washington con un tiro libero segnato da Kyle Kuzma: lo slovendo dei Mavericks chiude a quota 41 punti. Decisivo è invece Nikola Jokic che con una tripla doppia trascina Denver al successo contro New Orleans. Miami supera in volata Boston, New York vince contro Cleveland, Phoenix travolge Charlotte e Indiana batte in rimonta Chicago.