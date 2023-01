Nba, Banchero trascina Orlando davanti a Kaká. Fontecchio ko, troppo Lillard contro gli Utah

Seconda vittoria consecutiva per Orlando che si impone in casa 126-120 su Indiana. Ancora una volta il grande protagonista tra i Magic è Paolo Banchero, miglior realizzatore dei suoi con 23 punti (a referto anche 3 rimbalzi e 4 assist). Ad assistere a bordocampo anche l'ex calciatore Kaká. In doppia cifra anche Carter Jr che ne fa 18 aggiungendo anche 10 rimbalzi. Ancora una sconfitta per i Pacers nonostante i 26 punti di Mathurin dalla panchina, i 22 (con 13 rimbalzi) di Turner e i 21 di Hiled. Banchero trascinatore nel successo di Orlando, Simone Fontecchio in campo per una manciata di secondi nel match che Utah perde sul parquet dei Blazers che si impongono 134-124, trascinati da un monumentale Damian Lillard che fa registrare al suo attivo 60 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. Troppo per i Jazz che ne portano sette in doppia cifra ma che lasciano sconfitti Portland.