Nba, New York espugna Boston! Doncic infortunato ma Dallas Vince

BOSTON (Stati Uniti) - Notte Nba da 6 partite con i New York Knicks che piazzano il colpo vincendo 120-117 a Boston dopo un tempo supplementare. Protagonista del match Julius Randle con 37 punti, ai Celtics non sono bastati i 35 punti e 14 rimbalzi di Jayson Tatum che ha realizzato il layup per pareggiare la partita nei regolamentari (110-110) ma ha mancato la tripla del pareggio all'overtime a 3". Fatale lo 0/2 dalla lunetta di Jaylen Brown sul -1 Boston a 14". I Dallas Mavericks portano a casa una rara vittoria in quanto arrivata con Luka Doncic infortunato: lo sloveno ha lasciato la partita a Phoenix dopo appena 3 minuti (distorsione caviglia sinistra) ma i suoi compagni hanno comunque battuto i Suns 99-95 con 36 punti di Spencer Dinwiddie .

Irving dice 40 punti ma Brooklyn perde ancora

Cleveland batte i Rockets a domicilio 113-95 on 26 punti di Darius Garland. Terry Rozier (28 punti) e LaMelo Ball (15 punti e 11 rimbalzi) guidano Charlotte al successo casalingo contro Chicago per 111-96 mentre non bastano ai Nets i 40 punti di Kyrie Irving per evitare la sconfitta in casa contro i Pistons per 130-122 che hanno mandato 8 giocatori in doppia cifra su 9 utilizzati. Infine tutto facile per i Clippers contro gli Spurs (138-100).