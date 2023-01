Nba, All Star Game 2023: James e Giannis nominati capitani

NEW YORK (Stati Uniti) - L'All Star Game Nba 2023 si sta avvicinando e nella notte è stato fatto il primo passo verso l'evento che si terrà dal 17 al 19 febbraio alla Vivint Smart Arena di Salt Lake City (casa degli Utah Jazz). LeBron James è stato nominato per il 6° anno consecutivo capitano in quella che è la sua 19ª apparizione all'All Star Game (eguagliato Kareem Abdul-Jabbar), il suo avversario sarà Giannis Antetokounmpo. Oltre alla nomina dei due capitani (titolari anche ad Ovest ed East), che prima della palla a due della partita delle stelle del 19 febbraio scxeglieranno i loro compagni, sono stati eletti anche i titolari di Eastern e Western Conference.