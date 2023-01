Nba, Banchero non basta ai Magic: gli Heat vincono il derby

MIAMI (Stati Uniti) - Notte Nba da 5 partite con il derby della Florida tra Miami ed Orlando andato agli Heat. Paolo Banchero chiude a referto con 19 punti (4/14 dal campo) nella sconfitta per 115-110 contro gli Heat di Jimmy Butler (26 punti) in un match deciso nell'ultimo periodo: 37-26 il parziale in favore dei padroni di casa con Butler autore di 8 punti compreso il canestro del ko (106-101) a 34". Giannis Antetokounmpo invece chiude con 41 punti e 12 rimbalzi nel successo esterno di Milwaukee ad Indianapolis contro i Pacers per 141-131, Shai Gilgeous-Alexander ne realizza invece 35 di punti nella vittoria casalinga per 112-100 dei Thunder contro i Cavaliers. Mentre prosegue il momento complicato dei Memphis Grizzlies: 5° KO consecutivo e questa volta arrivato a Minnesota per 111-100 dove non è bastata la 3ª tripla doppia stagionale di Ja Morant (27 punti, 10 rimbalzi, e 11 assist) per evitare la sconfitta contro i 25 punti di Anthony Edwards. Infine i Golden State Warriors domano i Toronto Raptors 129-117 con Steph Curry da 35 punti e 11 assist e Klay Thompson da 29 punti.