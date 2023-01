Nba, LeBron James e le altre 9 superstar

Il commissioner Nba Adam Silver lo ha già lasciato intendere. Ovviamente bisogna attendere che LeBron James raggiunga e superi i 38.387 punti in carriera, record di ogni tempo, al momento ne mancano 158 al re. Ma siccome è possibile e anzi assai probabile che avvenga prima del viaggio a Saly Lake City per il weekend lungo delle stelle (17-19 febbraio), ebbene l’All Star Game 2023 celebrerà la sua impresa e la sua carriera straordinaria, ormai ventennale. A 38 anni LeBron è ancora il più grande, il famoso, il più votato da pubblico e tifosi. Lui da una parte, a Ovest, Giannis Antetokounmpo a Est. Al momento l’unica presenza incerta, per infortunio, è quella di Kevin Durant. Ma c’è ancora tempo. E comunque, da quando il format della partita delle stelle è diventato questo. LeBron è sempre stato il più votato (per sei volte, dunque), uno dei due capitani. Tra sette giorni saranno annunciati anche gli altri 14 giocatori, le riserve scelte dagli allenatori. Gli altri otto giocatori più votati, invece, saranno spartiti tra i due capitani. LeBron sceglierà il primo compagno e poi si proseguirà.

All Star Game 2023: ecco tutte le superstar

Le altre superstar sono a Ovest: Steph Curry, Luka Doncic (che nella notte si è girato una caviglia), Nikola Jokic, Zion Williamson. L’eslcuso di lusso è Ja Morant, forse il giocatore più spettacolare della lega, ma quest’anno alle prese con i primi acciacchi. Ma certamente sarà convocato, così come il nuovo trascinatore di Oklhona City: Shai Gilgeous-Alexander,quarto nei voti degli esterni. A Est con il fenomeno greco due volte Mvp, ci sono Kevin Durant, Donovan Mitchell, Jayson Tatum e Kyrie Irving. Ma come detto non giocheranno assieme nello Utah. La grande sorpresa è l’esclusione di Joel Embiid, un candidato Mvp, centro dominante di Phildelphia Sixers. Del resto uno tra il camerunese che in estate sceglie per quale Nazionale giocare a Parii 2024 tra Francia e Usa (di cui ha preso nazionalità), Durant, Antetokounmpo e Tatum doveva restare fuori. Diciamo che Embiid è meno popolare dei succitati fuoriclasse,pur essendo l’attuale miglior marcatore della lega a 33,4 punti di media: 4.900.482 i suoi voti contro i 5.221.720 di Tatum. Curiosità per i lunghi a Ovest: mentre i tifosi hanno preferito Anthony Davis a Zion Williamson, i media avrebbero dato il terzo posto a Domantas Sabonis. Ma il lituano e Lauri Markkanen saranno convocati dai coach.

Ci sarà Paolo Banchero nella partita dei debuttanti e secondo anno al venerdì, ma non è detto che non venga convocato dai due coach con il miglior record (uno a Est e uno a Ovest) anche per la partita della domenica notte.