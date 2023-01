Nba, i Celtics battono i Lakers tra le polemiche. Banchero sconfitto dai Bulls

BOSTON (Stati Uniti) - Notte Nba da 11 partite con riflettori tutti puntati al TD Garden di Boston per la classica tra Celtics e Lakers che ha visto i padroni di casa trionfare per 125-121 dopo un tempo supplementare. Jayson Tatum e Jaylen Brown hanno combinato per 67 punti (30 e 37 con Brown che ne ha realizzati 11 nell'overtime), LeBron James 41 in un match finito tra le polemiche: infatti all'ultimo possesso dei regolamentari (sul 115-115) Tatum commette un evidente fallo a 1" dalla fine su James lanciato al ferro ma gli arbitri non hanno sanzionato nulla facendo pedere le staffe alla stella gialloviola. Tra i portagonisti della notte sicuramente Joel Embiid che con la sua prestazione mostruosa da 48 punti e 18 rimbalzi ha guidato i 76ers al successo contro Denver ( 126-119 ) e Kyrie Irving : la stella dei Nets ha realizzato 21 punti (su 32 personali finali) nel solo 4° periodo nella vittoria per 122-115 nel derby contro New York.

Banchero opaco e Chicago domina i Magic

DeMar DeRozan e Zach LaVine combinano per 64 punti (32 a testa) e Chicago domina i Magic 128-109 con Paolo Banchero che non brilla (9 punti con 3/14 dal campo). Simone Fontecchio non scende in campo nel successo dei Jazz contro Dallas (priva di Doncic) per 108-100 con Lauri Markkanen da 29 punti, Houston passa a Detroit 117-114 con 24 punti di Eric Gordon, i Clippers strappano il 5° referto rosa consecutivo vincendo ad Atlanta 120-113 con Kawhi Leonard da 32 punti mentre sono 34 quelli messi a referto da Anthony Edwards nel successo di Minnesota contro Sacramento per 117-110. Anche Washington sale a quota 5 vittorie consecutive dopo aver battuto a domicilio i Pelicans 113-103, i Phoenix Suns hanno avuto bisogno di un tempo supplementare per espugnare San Antonio 128-118 con Chris Paul in gran spolvero (31 punti e 11 assist) oltre ai 25 punti di Mikal Bridges. Infine Precious Achiuwa (27 punti e 13 rimbalzi) e Pascal Siakam (24 punti) trascinano i Raptors al successo sul campo di Portland per 123-105