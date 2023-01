Clamoroso, i Lakers chiedono il Var anche in Nba! Il fallo non fischiato fa vincere Boston

BOSTON (Stati Uniti) - Il finale di partita tra i Boston Celtics e i Los Angeles Lakers nell'ultima notte sta facendo discutere e non poco. I Celtics hanno vinto 125-121 dopo un tempo supplementare resistendo ai 41 punti del solito LeBron James vittima di un grossolano errore arbitrale nel momento clou del match. Infatti il punteggio recita 105-105 con 4" da giocare e rimessa Lakers: James attacca il ferro, entra i area andando con l'appoggio mancino quando Jayson Tatum, nel cercare si stoppare l'avversario, gli colpisce chiaramente il braccio! James non segna, gli arbitri non sanzionano nulla e non possono rivederlo (perché non avendo fischiato l'azione non è rivedibile), suona la sirena e si va all'overtime con i Lakers furiosi.