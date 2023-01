Nba, Antetokounmpo 50 punti: Pelicans dominati dai Bucks

MILWAUKEE (Stati Uniti) - Notte Nba da 4 partite con Giannis Antetokounmpo che domina la scena. Il greco ha realizzato 50 punti (20/26 dal campo) e 13 rimbalzi nel netto successo interno dei Milwaukee Bucks contro i New Orleans Pelicans per 135-100. Dopo 5 KO consecutivi tornano al successo i Memphis Grizzlies battendo in casa 112-100 gli Indiana Pacers con la 4ª tripla doppia stagionale di Ja Morant da 27 punti, 10 rimbalzi e 15 assist. I Cavaliers fermano la striscia di 5 successi consecutivi dei Clippers (privi sia di Leonard che di George) e lo fanno per 122-99 con un superbo Cedi Osman da 29 punti uscendo dalla panchina. Infine Terry Rozier (31 punti) e P.J Washington (27 punti) trascinano Charlotte al successo casalingo contro Miami per 122-117