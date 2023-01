Nba, super Banchero: 29 punti e vittoria Orlando a Philadelphia

Doncic-Show: 53 punti e vittoria contro i Pistons

Luka Doncic sforna la 4ª prestazione stagionale da 50+ punti chiudendo con 53 (17/24 dal campo con 14/18 dalla lunetta) nel successo casalingo dei Mavericks contro Detroit per 111-105 con decisivo il suo fadeaway a 46" per il 109-107 e la rubata di Green a 11" su Bogdanovic. Sesta vittoria nelle ultime 7 partite per i Phoenix Suns che resistono ai Raptors e li battono in volata 114-106 con DeAndre Ayton da 22 punti e 13 rimbalzi oltre ai 29 punti di Mikal Bridges.

Infine Damian Lillard dice 42 punti e Portland piega Atlanta 129-125 malgrado i 40 di Dejounte Murray. Successo esterno senza problemi per Washington a San Antonio per 127-106 con 7 giocatori in doppia cifra (Avdija 25).