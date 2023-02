Nba, Philadelphia non si fa sorprendere: battuti Banchero e Orlando

PHILADELPHIA (Stati Uniti) - Notte Nba con 8 partite con i Philadelphia 76ers che questa volta non si fanno sorprendere dagli Orlando Magic. Joel Embiid chiude con 28 punti e 11 rimbalzi, James Harden con 26 punti e 10 assist e i Sixers vincono 105-94 . Per Paolo Banchero notte opaca con 13 punti e 5/18 dal campo. Notte di fuoco invece per Damian Lillard che sforna una superba prestazione a Memphis da 42 punti e 10 assist nel successo di Portland per 122-112 . Non c'è storia a Boston con i Celtics che annientano i Nets 139-96 in un match che era iniziato 46-16 dopo i primi 12'

Minnesota batte Golden State all'overtime

Il trio composto da Anthony Edwards (27 punti), D'Angelo Russell (29 punti) e Naz Reid (24 punti e 13 rimbalzi) trascina Minnesota al successo in rimonta contro i Warriors dopo un tempo supplementare per 119-114: decisivo il rimbalzo offensivo e schiacciata a 8" dalla sirena finale del supplementare di Reid per il +5 finale dopo che Curry aveva mancato la tripla del possibile pareggio. Sacramento passa a San Antonio 119-109 con le doppie doppie di Domantas Sabonis (34 punti e 11 rimbalzi) e De'Aaron Fox (31 punti e 10 assist). Walker Kessler chiude con 17 punti, 14 rimbalzi e 7 stoppate nel successo di misura di Utah (Fontecchio non era a referto) contro Toronto per 131-128, Atlanta domina a Phoenix 132-100 con 20+12 assist per Trae Young. Eric Gordon (25 punti) aiuta i Rockets a vincere in casa contro i Thunder per 112-106, infine rinviata Detroit-Washington causa maltempo che non ha permesso ai Pistons di volare da Dallas a casa.