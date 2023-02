Nba, Antetokounmpo da sogno: 54 punti e i Bucks battono i Clippers

MILWAUKEE (Stati Uniti) - Notte Nba da 7 partite con Giannis Antetokounmpo che domina la scena. Il greco realizza 54 punti e 19 rimbalzi nel successo in rimonta (dal -21!) per 106-105 contro i Los Angeles Clippers: Giannis si è scatenato nell'ultima frazione realizzando 20 punti compresi i 2 tiri liberi del sorpasso Bucks (106-105) a 107" dalla sirena finale. Nikola Jokic non è voluto essere da meno con la 17 tripla doppia stagionale (22 punti, 14 rimbalzi, 16 assist) nel successo netto dei Denver Nuggets sui Golden State Warriors (senza Thompson e Green) per 134-117. LeBron James chiude con 26 punti (-63 da Kareem) ed Anthony Davis (31 punti e 14 rimbalzi) aiutano i Lakers a vincere ad Indianapolis 112-111 con decisiva la stoppata di AD su Haliburton (al suo rientro) a 16".