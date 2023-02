Nba, Banchero e Magic corsari a Minnesota: maxi-rissa con 5 espulsioni!

MINEAPOLIS (Stati Uniti) - Notte Nba da 8 partite con riflettori tutti puntati a Mineapolis dove gli Orlando Magic di Paolo Banchero (11 punti con 3/16 dal campo) hanno vinto 127-120 contro i Timberwolves ma a far parlare è stata la maxi-rissa. Orlando comanda dall'inizio alla fine toccando anche il +22, il match di fatto è assestato quando sul finire del 3° periodo la tensione arriva alle stelle: Mo Bamba provoca dalla panchina Austin Rivers, il giocatore dei Timberwolves reagsice ed innesca una rissa proprio con Bamba e quasi tutta la panchina dei Magic! Tafferuglio in campo tra giocatori ed allenatori che cercano di ristabilire l'ordine, gli arbitri vanno all'istant replay per ricostruire la vicenda e i verdetti vedono le espulsioni di: Bamba e Suggs per i Magic e di Rivers, McDaniels e Prince per i padroni di casa.