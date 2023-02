Nba, Lakers ko a New Orleans. Infortunio per Curry, Antetokounmpo show

Nella notte dell'Nba New Orleans si riscatta dopo dieci battute d'arresto e vince contro i Los Angeles Lakers con il punteggio di 131 a 126: Anthony Davis mette a referto 34 punti oltre che tre assist. LeBron James , che ne ha realizzati 27, si avvicina sempre più al primato di Kareem Adbul-Jabbar (-36). Per i Pelicans 35 punti e 4 assist per Brandon Ingram, miglior realizzatore del match. I Golden State Warriors battono Dallas Mavericks 119 a 113 ma rimangono in ansia per l'infortunio alla gamba sinistra di Steph Curry che prima firma 21 punti e sette assist in 26 minuti. Successo in rimonta invece per i Brooklyn Nets contro i Washington Wizards (125-122): una citazione speciale merita Cam Thomas che realizza il massimo in carriera con 44 punti in 29 minuti.

Risultati Nba, altra vittoria per i Suns. Vincono anche i Denver Nuggets

Ottavo successo in dieci gare per i Phoenix Suns, che vincono a domicilio contro Detroit Pistons (116-100) per proseguire la risalita in classifica. Trionfo all'overtime per i Los Angeles Clippers in casa dei New York Knicks (134-128). Vincono in casa i Chicago Bulls contro Portland Trail Blazers (129-121) con 36 punti di Zach LaVine e i 27 di DeRozan con sette assist. Settimo successo di fila per Milwaukee Bucks contro i Miami Heat (123-115) che si presentano con una rosa ridotta all'osso con soli 9 giocatori disponibili: ancora protagonista Giannis Antetokounmpo con 35 punti. Infine, Oklahoma City Thunder supera Houston Rockets per 153 a 121 e i Denver Nuggets regolano Atlanta Hawks per 128 a 108.