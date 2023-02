Nba, Kyrie Irving raggiunge Doncic: c'è la trade Nets-Mavericks

BROOKLYN (Stati Uniti) - Giovedì Kyrie Irving aveva chiesto di essere scambiato ai Brooklyn Nets e oggi, domenica, la trade è arrivata. I Nets hanno raggiunto l'accordo con i Dallas Mavericks, ecco i dettagli: a Brooklyn arrivano Spencer Dinwiddie (un ritorno), Dorian Finney-Smith, la prima scelta non protetta 2029, seconda scelta 2027 e seconda scelta 2029. Ai texani, oltre a Irving, arriva anche il veterano Markieff Morris. I Nets hanno accelerato in queste ore la trattativa per non trascinarla fino alla dead-line di giovedì. Luka Doncic ottiene quel super rinforzo tanto sperato e Irving, oltre a lasciare i Nets, approda in una squadra che a luglio gli metterà sul tavolo delle trattive quell'estensione di contratto che è stata, di fatto, la goccia che fece traboccare il vaso e che spinse il giocatore a chiedere lo scambio.