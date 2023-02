NBA, Thompson trascina Golden State, Jazz ko contro i Mavericks

NBA - Simone Fontecchio out, resta in panchina nella sconfitta casalinga dei Jazz che si arrendono ai Mavericks. Dallas, senza Doncic, si impone 124-111 trovando in Hardy, dalla panchina, un contributo di 29 punti che gli permette di chiudere da top-scorer della serata insieme al compagno di team Green. Anche a Golden State manca la stella della squadra, ma così come i Mavericks anche i Warriors vincono agevolmente battendo in casa Oklahoma con un netto 141-114. A recitare la parte del top player è Klay Thompson con i suoi 42 punti, ma va segnalata anche la doppia doppia di Poole con 21 punti e 12 assist. Serata no per i Thunder con Shai Gilgeous-Alexander miglior realizzatore dei suoi con 20 punti a referto.