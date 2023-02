Nba, LeBron James nella storia: è il miglior marcatore di sempre

TORINO - LeBron James è diventato il miglior marcatore della storia della Nba, superando il record di Kareem Abdul-Jabbar con i 38 punti realizzati stanotte nella sconfitta per 133-130 dei Los Angeles Lakers contro gli Oklahoma City Thunder. Ha superato un primato che restava tale dall'aprile 1984, proprio davanti ad Abdul-Jabbar, che ha guardato la partita da un posto di fondo campo vicino alla panchina dei Lakers. Lo stesso ex cestista si è poi unito in campo a James, chiaramente emozionato, e al commissario Nba Adam Silver, dopo lo storico canestro. Anche la madre, la moglie e i figli della stella dei Lakers hanno guardato da bordo campo, in mezzo a una folla costellata di celebrità che si alzava in piedi ogni volta che toccava la palla.

LeBron James, record pazzesco

James non li ha delusi: ha segnato 20 punti nel primo tempo e ha battuto il record nel terzo quarto con 16 punti. Il gioco è stato interrotto per circa 10 minuti mentre LeBron abbracciava la sua famiglia e partecipava alla breve cerimonia con Silver e Abdul-Jabbar: "Voglio solo dire grazie ai Lakers. Ragazzi, siete unici. Essere in presenza di una leggenda così grande come Kareem è davvero incredibile". Non è bastato comunque per i Lakers, che hanno subito un'altra sconfitta scoraggiante. Anthony Davis ha realizzato solo 13 punti e i Thunder non sono mai stati in svantaggio nel secondo tempo. James ha segnato solo due punti nel quarto quarto, che lo hanno portato comunque a 38.390 punti, tre davanti ad Abdul-Jabbar.