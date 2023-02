LeBron James, il Prescelto diventa Inimitabile

È scolpito sulle spalle del Gigante: The Chosen I. Lo è stato fin da ragazzo, sulla copertina di Sports Illustrated. L’Università l’ha poi saltata, ché la sua è stata la vita. Provate voi a vivere col peso di essere “Il Prescelto”. Provate a diventarlo dormendo bambino tra un alloggio e un altro di parenti e amici perché mamma ragazzina, il papà non c’era, non aveva un tetto proprio. L’ha detto lui dopo il titolo a Cleveland: «Vengo da Akron e non dovrei essere qui». Fenomeno, unico per fisico sposato alla tecnica. Più playmaker che realizzatore alla Michael Jordan cui è stato sempre accostato. Ma LeBron James è inimitabile. Aggiornamento del giocatore-azienda con mille interessi: mediatici, finanziari, manageriali, sportivi. Come Jordan? Sì, ma LBJ è andato oltre con l’impegno sociale (scuole, fondazione), eppoi politico. Non soltanto in Black Lives Matter.