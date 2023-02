Nba trade dead-line: Lakers, Clippers e Warriors le più attive all'ultimo giorno

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Si è conclusa la Trade Dead-Line Nba , ovvero l'ultimo giorno utile per stipulare degli scambi tra franchigie. Dopo i super botti della notte con Kevin Durant ai Suns e Russell Westbrook ai Jazz (per poi essere rilasciato nei prossimi giorni) non si sono registrate altre mosse clamorose ma tante trade interessanti che hanno visto soprattutto protagoniste le squadre di Los Angeles e i campioni in carica dei Warriors.

Los Angeles, Lakers e Clippers: le trade

I gialloviola hanno piazzato due scambi di assestamento dopo la trade Westbrook: il centro Thomas Bryant è stato spedito a Denver in cambio di due future scelte. Oltre a Bryant anche Patrick Beverley saluta i Lakers per andare (insieme ad una futura seconda scelta)agli Orlando Magic in cambio del lungo Mo Bamba. I Clippers invece hanno assetato tante mosse: preso dai Nuggets Bones Hyland per le seconde scelte 2024 2025, preso Mason Plumlee dagli Hornets per Reggie Jackson e poi la trade a 3 con Houston e Memphis. Nel dettaglio: i Clippers si riprendono Eric Gordon in cambio di John Wall con Luke Kennard che finisce ai Memphis Grizzlies.

Warriors, via la zavorra Wiseman. Bentornato Payton

I Golden State Warriors riescono a liberarsi del lungo James Wiseman (seconda scelta assoluta al Draft 2020) scambiandolo con i Detroit Pistons in cambio di Kevin Knox e Saddiq Bey, entrambi però subito girati rispettivamente a Portland per Gary Payton II e Bey ad Atlanta per 5 future seconde scelte.

Bucks, colpo Crowder!

Tra le altre trade va segnalata quella dei Milwaukee Bucks che riescono a prelevare il veterano Jae Crowder (in sciopero ai Suns da inizio stagione) per 5 future scelte.