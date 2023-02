Nba, Milwaukee vince anche contro i Clippers. Bene Fontecchio

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Notte Nba da 11 partite con i Milwaukee Bucks che non fermano la loro corsa. Giannis Antetokounmpo dice 35 punti e i suoi vincono nettamente ancora a Los Angeles ma questa volta contro i Clippers per 119-100 per quello che il loro 10° successo consecutivo. Simone Fontecchio gioca 20' chiudendo con 7 punti (1/6 dal campo) e i Jazz vincono 122-116 a casa dei Raptors con Lauri Markkanen da 35 punti. Ja Morant sfiora la tripla doppia (32 punti, 9 rimbalzi e 9 assist) ma Memphis s'impone comunque 128-107 contro Minnesota.

Butler stende Houston sulla sirena. Ok Irving e Dallas

Successo thriller dei Miami Heat che grazie ad un alley-oop all'ultimo secondo sull'asse Vincent-Butler battono Houston 97-95, Luka Doncic ancora OUT ma Kyrie Irving (25 punti e 10 assist) trascina i Mavericks alla vittoria anche a Sacramento per 122-114. Detroit vince a San Antonio 138-131 (dopo 2 tempi supplementari) grazie ai 62 punti combinati da Bojan Bogdanovic (32) e Jalen Duren (30 e 17 rimbalzi). Cleveland passa a New Orleans 118-107 con un superbo Evan Mobley da 28 punti e 13 rimbalzi oltre ai 30 punti di Donovan Mitchell. Infine Shai Gilgeous-Alexander gioca una superba partita da 44 punti nella vittoria dei Thunder sul campo dei Trail Blazers per 128-119 malgrado i 38 punti di Damian Lillard.

Tatum-White trascinano Boston. Embiid domina contro NY

Jayson Tatum dice 41, Derrick White 33 e Celtics archiviano la pratica Charlotte 127-116, non bastano ai New York Knicks i 30 punti a testa di Brunson e Randle per evitare il KO a Philadelphia per 119-108 con i 76ers trascinati dal solito Embiid da 35 punti e 11 rimbalzi più James Harden da 20 punti e 12 assist.

I Suns tornano al successo vincendo a casa dei Pacers 117-104 con tutto il quintetto base in doppia cifra guidato da 22 punti e 11 rimbalzi di Ayton.