Nba, Banchero perde il derby con Miami. Colpo Lakers

ORLANDO (Stati Uniti) - Notte Nba da 9 partite con gli Orlando Magic di Paolo Banchero (16 punti e 13 rimbalzi) che perdono in casa ilo derby contro i Miami Heat. Orlando conduce per tutta la partita toccando anche il +17 ma Miami non demorde: rimonta, porta la partita al supplementare e vince 107-103 comn Jimmy Butler solito trascinatore con 26 punti,. Colpo della notte firmato invece dai Los Angeles Lakers che, senza LeBron James , vincono a casa dei Golden State Warriors per 109-103 : Dennis Schroder chiude con 26 punti, Anthony Davis 13 punti e 16 rimbalzi ed il neo-arrivato (ed ex della partita) D'Angelo Russell con 15 punti. Debutto amaro per Kyrie Irving (28 punti) e Luka Doncic (27 punti) che alla prima partita insieme perdono a Sacramento 133-128 dopo un tempo supplementare sotto i colpi di uno scatenato De'Aaron Fox (36 punti, 14 nel supplementare).

Jokic ed Embiid dominanti nei successi di Denver e Philadelphia

Nikola Jokic firma a referto la 20ª tripla doppia stagionale (30 punti, 16 rimbalzi e 10 assist) e Denver vince a Charlotte 119-105, Joel Embiid (37 punti e 13 rimbalzi) e James Harden (29 punti) trascinano i 76ers al successo di misura e in rimonta a Brooklyn per 101-98 nel giorno del debutto di Mikal Bridges (23 punti). Julius Randle e Jalen Brunson combinano per 69 punti (31 e 38) e New York batte i Jazz 126-120 con Simone Fontecchio in campo solo 4' (0/1 da 3). Sesta vittoria consecutiva per i Cleveland Cavaliers che archiviano i Chicago Bulls 97-89 con 29 punti di Donovan Mitchell. Bradley Beal dice 32 punti e Washington vince ad Indianapolis 127-113, infine nessun problema per Atlanta a San Antonio (125-106) con Trae Young da 24 punti e 17 assist.