Nba: Boston vola, VanVleet trascina Toronto contro Detroit

Mentre il Superbowl ha catalizzato l'attenzione degli appassionati di sport americani e non solo, nella notte italiana si sono disputati due incontri di Nba. Vittorie casalinghe per Boston e Toronto, con i Celtics che conquistano la quarta vittoria consecutiva superando i Memphis Grizzlies per 119-109 e confermandosi sempre più padroni a Est. Il miglior realizzatore dell'Incontro è Ja Morant, che mette a referto 25 punti (6 rimbalzi e 7 assist) che non bastano però per uscire vincitori dalla contesa. Tra i padroni di casa spiccano White (23 punti), Hauser (20), Horford e Tatum (16).