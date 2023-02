Nba, Lakers ancora ko senza LeBron. Banchero trascina Orlando

Nella notte Nba non bastano i 36 punti di Irving e 33 di Doncic per evitare la sconfitta per 121-124 dei Mavericks contro Minnesota, guidata da Anthony Edwards. I Lakers, ancora senza LeBron, cadono per la terza volta fila contro i Blazers che si impongono con il risultato di 127-115: a decidere il match ci pensa Lillard, scatenato e impossibile da tenere per la difesa avversaria realizzando ben 40 punti. Banchero trascina Orlando con 22 punti in 35 minuti, vincendo contro i Chicago Bulls per 100-91: l'azzurro completa la gara con 4 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate.