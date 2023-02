Nba, James torna e i Lakers vincono. Fontecchio 7 punti ma Jazz sconfitti

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Notte Nba da 10 partite con LeBron James che torna in azione e aiuta i Los Angeles Lakers a tornare al successo. I gialloviola hanno battuto nettamente per 120-102 i New Orleans Pelicans con 21 punti a testa per James e D'Angelo Russell più 28 punti e 10 rimbalzi per Anthony Davis. Nikola Jokic firma a referto la 21 tripla doppia stagionale (14 punti, 13 rimbalzi, 10 assist) e i Denver Nuggets battono i Dallas Mavericks (senza Irving) 118-109, vani i 37 punti di Luka Doncic. Jayson Tatum ritorna e dice 38 nel comodo successo Celtics contro Detroit per 127-109.