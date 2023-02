Nba, Bucks inarrestabili: 12ª vittoria consecutiva e Bulls ko

È stata una serata agrodolce per Milwaukee. I Bucks, infatti, hanno conquistato la 12ª vittoria consecutiva battendo 112-100 i Chicago Bulls in trasferta ma devono fare i conti con l'infortunio di Giannis Antetokounmpo. Il greco resta in campo 9' e 20", giusto il tempo per diventare il miglior assistman nella storia dei Bucks (3.274, superando i 3.272 di Paul Pressey). Poi, a causa di una distorsione al polso, è costretto ad abbandondare il parquet dello United Center. Tornando alla partita, per gli ospiti sugli scudi Brook Lopez (33 punti) e Jevon Carter, autore di 22 punti, gli stessi di Vucevic, miglior realizzatore dei Bulls, ma non basta per evitare il sesto ko di fila.