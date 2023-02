Nba Rising stars 2023, vince il Team Gasol con Banchero!

SALT LAKE CITY (Stati Uniti) - È iniziato l'All Star Week-End NBA con il Rising Stars (torneo a 4 squadre con rookie, sophomore e giocatori dalla G-League) che ha visto trionfare Paolo Banchero ed il Team Pau (Gasol). La squadra allenata dalla leggenda spagnola, nonché tra gli 11 finalisti della Classe Hall Of Fame 2023, ha battuto in finale il Team Joakim (Noah) per 25-20. Canestro decisivo (chi arriva a 25 vince) dell'Mvp della competizione, l'esterno dei New Orleans Pelicans José Alvarado assoluto mattatore dell'evento con 13 punti in semifinale contro il Team Deron e 5 in finale con tanto di difesa "al limite" su Quentin Grimes (14 punti). Banchero ha totalizzato tra semifinale e finale 13 punti (9 e 4) e tornerà in azione sabato notte: la giovane stella dei Magic prenderà parte allo Skills Challenge nel "Team Rooks" insieme a Jaden Ivey e Jabari Smith Jr.