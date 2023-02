All Star Game Nba: McClung re delle schiacciate, a Lillard la gara da tre punti

Il vincitore della gara delle schiacciate All Star Game della Nba a Salt Lake City è Mac McClung. Il 24enne dei Philadelphia 76ers, fino a pochi giorni fa in G-League, ha vinto la gara a sorpresa, superando in finale Trey Murphy III dei Pelicans grazie a una determinante e spettacolare schiacciata 360. La gara del tiro da tre punti è andata invece a Damian Lillard, leader di Portland che ha sconfitto il compagno nei Blazers Buddy Hield. Grande attesa per la partita di questa sera: LeBron James e Giannis Antetokounmpo, capitani delle due squadre, sono entrambi in dubbio.