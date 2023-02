Nba, All Star Game: vince il Team Antetokounmpo. Tatum MVP

Nba, Antetokounmpo vince l'All Star Game

LeBron James, alla sua 19ma partita delle stella, è stato invece costretto a uscire all'intervallo per un infortunio alla mano rimediato nel tentativo di stoppare un avversario. Pochi minuti in campo pure per Antetokounmpo, visto che la stella dei Milwaukee Bucks, dopo aver segnato i primi due punti del match, è tornato in panchina per un precedente infortunio al polso. A realizzare il canestro decisivo è stato Damian Lillard, con una tripla da 9 metri (per lui 26 punti e 8 canestri da tre punti).