Nba, Sacramento batte i Clippers nel giorno del debutto di Westbrook

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Notte Nba da 8 partite con il successo dei Sacramento Kings a casa dei Los Angeles Clippers sotto i riflettori. De'Aaron Fox chiude con 42 punti e 14 assist, Malik Monk con 45 punti (uscendo dalla panchina) e i Kings vincono dopo 2 tempi supplementari per 176-175 registrando il 2° punteggio più alto di sempre in una gara Nba (primato rimane il 186-184 di Pistons-Nuggets del 1983). Il tutto contro i 44 punti di Kawhi Leonard , i 34 di Paul George e i 17 (più 14 assist) di Russell Westbrook al suo debutto con la nuova squadra. Nella Baia Klay Thompson si carica sulle spalle i Golden State Warriors realizzando 42 punti nella vittoria interna contro Houston per 116-101 mentre Julius Randle dice 46 punti e i Knicks vincono a Washington 115-109 .

Milwaukee non si ferma: 13 vittorie consecutive

I Milwaukee Bucks piegano anche Miami per 128-99 e strappano il 13° successo consecutivo grazie ai 24 punti di Jrue Holiday. Giannis Antetokounmpo ha giocato solo 6' causa infortunio al ginocchio destro. In attesa del nuovo allenatore (Snyder?) gli Atlanta Hawks vincono nettamente contro Cleveland 136-119 con Trae Young da 34 punti e Dejounte Murray da 25, LaMelo Ball sfiora la tripla doppia (32 punti, 10 rimbalzi e 8 assist) e aiuta gli Hornets a vincere a Mineapolis 121-113. Tutto facile per i Bulls che battono per 131-87 i Brooklyn Nets con 32 punti di Zach LaVine ed infine Phoenix supera Oklahoma City (priva di Shai Gilgeous-Alexander) 124-115 trascinata dai 25 punti di Devin Booker.