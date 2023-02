Nba, vincono Raptors e Celtics. Fontecchio in doppia cifra, Banchero ko

I Boston Celtics vincono in casa dei 76ers con il punteggio di 110 a 107. Primo grande protagonista è Tatum (18 punti), autore della tripla che vale il definitivo sorpasso. Subito dopo Joel Embiid , 41 punti per lui, ci prova da oltre centrocampo ma la sirena lo precede di un niente. Vittoria in rimonta per gli Utah Jazz contro San Antonio Spurs (118-102). Si fa notare il nostro Simone Fontecchio , che realizza 11 punti in 13 minuti, oltre a un rimbalzo, un assist e un recupero.

Raptors vittoriosi a Detroit. Vincono in trasferta anche i Pacers

Continua la serie positiva per i Toronto Raptors che vincono in trasferta a Detroit con i Pistons (95-91). Altra ottima prova di Pascal Siakam, autore di 29 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Successo esterno degli Indiana Pacers su Orlando Magic (121-108): 24 punti di Myles Turner e ai 15 di Tyrese Haliburton. Banchero va a referto con 19 punti e 6 rimbalzi ma non evita ai suoi la sconfitta. Vincono facilmente i New York Knicks sui New Orleans Pelicans (128-106) con 28 punti di Julius Randle, 25 di RJ Barrett e 20 di Jalen Brunson. Vittoria anche per Charlotte Hornets, davanti al proprio pubblico, contro Miami Heat (108-103). E' la quarta affermazione consecutiva. Memphis Grizzlies ok contro Denver Nuggets (112-94) grazie soprattutto a un grande avvio di partita e i 23 punti e 7 rimbalzi di Ja Morant.