Nba, notte folle tra la super rimonta Lakers e i 71 punti di Lillard

DALLAS (Stati Uniti) - Notte Nba dalle grandi emozioni a partire dal successo dei Los Angeles Lakers a Dallas per 101-98 . I gialloviola finiscono sotto di 27 punti nel 2° periodo ma grazie alla straordinaria prestazione di Anthony Davis (30 punti e 15 rimbalzi) rimontano e hanno la meglio nel finale in volata contro Doncic-Irving . Ansia per LeBron James che ha giocato l'ultimo quarto infortunato al piede destro. La prestazione della notte però arriva da Portland dove Damian Lillard ha chiuso a referto con 71 punti (22/38 dal campo con 13/22 da 3 e 14/14 dalla lunetta) nella facile vittoria casalinga dei suoi Trail Blazers contro Houston per 131-114 : Lillard è diventato l'8° giocatore di sempre a registrare una partita da 70+ punti e 1° di sempre con 70+ punti, 5+ rimbalzi, 5+ assist e 10+ triple a segno.

Bucks no stop e Jokic doma i Clippers

Giannis Antetokounmpo out per infortunio ma la cavalcata dei Milwaukee Bucks non si ferma: 14ª vittoria consecutiva questa volta ai danni dei Phoenix Suns per 104-101 grazie ai 33 punti di Jrue Holiday. Tripla doppia mostruosa di Nikola Jokic da 40 punti, 17 rimbalzi e 10 assist e successo all'overtime per i Nuggets contro i Clippers per 134-124, Trae Young dice 34 punti compreso il floater sulla sirena per battere i Brooklyn Nets 129-127. Tutto facile invece per i Chicago Bulls che dominano in casa i Washington Wizards 102-82 con la coppia DeRozan-LaVine (29 e 27 punti).

Vittorie per Cavs e Warriors

Donovan Mitchell realizza 35 punti nel successo netto dei Cavaliers contro Toronto per 118-93, Sacramento passa ad Oklahoma City 124-115 guidata dai 33 di De'Aaron Fox e dalla quasi tripla doppia di Domantas Sabonis (14 punti, 15 rimbalzi e 8 assist) mentre Klay Thompson trascina ancora una volta i Warriors al successo realizzando 32 punti a Mineapolis nel 109-105