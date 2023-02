Nba, Banchero show e i Magic battono i Pelicans. Celtics e 76ers ko

Banchero show al Smoothie King Center. L'italiano mette a referto 29 punti (8 rimbalzi e 4 assist), top scorer del match, e trascina Orlando al successo contro New Orleans . Quarta sconfitta consecutiva per i Pelicans , ai quali non bastano i 25 punti di Ingram e i 18 di McCollum .

Charlotte vola ma LaMelo Ball va ko: stagione finita

A Est sempre più giù i Detroit Pistons che incassano il quinto ko di fila perdendo 117-106 contro Charlotte Hornets nonostante i 23 punti di Diallo e Wiseman. Magic moment, invece, per la franchigia della Carolina del Nord che fa registrare il quinto successo consecutivo ma deve fare i conti con il grave infortunio di LaMelo Ball, costretto a lasciare il campo nel corso del terzo quarto per una frattura alla caviglia destra dopo aver contribuito con 18 punti, sei triple, al successo dei suoi prima di alzare bandiera bianca. Stagione finita per lui.

Nba, cadono Boston e Philadelphia

Restando sempre in Eastern Conference, frenano i Celtics, sconfitti per 109-94 in casa dei Knicks che portano a sei la striscia di vittorie consecutive. 23 punti a testa per Quickley e Randle, mentre Brogdon (22) e Smart (19) sono i migliori tra le fila di Boston. Perde ancora, secondo ko consecutivo, Philadelphia, che cade in casa per 99-101 contro i Miami Heat nonostante il top scorer dell'incontro, Joel Embiid, autore di 27 punti (12 rimbalzi e 2 assist).

Nba, tutti i risultati

Charlotte Hornets-Detroit Pistons 117-106

Philadelphia 76ers-Miami Heat 99-101

New York Knicks-Boston Celtics 109-94

New Orleans Pelicans-Orlando Magic 93-101