Nba, LeBron James tiene in ansia i Lakers: i tempi di recupero

Lakers, infortunio LeBron James: stagione finita?

Uno sforzo che, però, potrebbe costargli la stagione. Sì, proprio così, perché gli esami ai quali si è sottoposto dopo il match hanno evidenziato uno stop più lungo del previsto. Il numero 6 gialloviola dovrebbe infatti rimanere ai box per diverse settimane. Un duro colpo per coach Darvin Ham, alle prese con una rincorsa ai playoff che ora si fa di nuovo decisamente complicata. Attualmente la squadra è dodicesima nella Western Conference, è a una vittoria dall'ingresso nei play-in (lo spareggio tra le squadre dal 7° al 10° posto con in palio due biglietti per la post-season), e a quattro dall'ingresso diretto nei playoff. Bisognerà dunque quantificare quante settimane rimarrà ai box: se dovessero essere 4-5 la regular season potrebbe giungere a conclusione senza rivedere LeBron James sul parquet e qualora i Lakers non dovessero conquistare i playoff la stagione del numero 6 gialloviola finirebbe qui. Le speranze dei tifosi sono ora riposte negli esami specialistici ai quali il cestista si sottoporrà nelle prossime ore.